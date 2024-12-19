Исследование: пенсионеры становятся одним из ключевых ресурсов общества

Пенсионеры становятся одним из ключевых ресурсов общества в условиях изменения возрастной структуры населения и усиливающейся потребности российской экономики в кадрах. Такие выводы содержатся в экспертном аналитическом докладе, подготовленным АНО «Национальные приоритеты», сообщает пресс-служба правительства региона.



«Среди представителей старшего поколения запрос на активную жизнь достаточно высок, а доля людей 65+ на рынке труда увеличивается. На данный момент около 19 млн представителей старшего поколения могут стать активными участниками социальной жизни общества в роли наставников, волонтеров, организаторов и сотрудников с большим профессиональным опытом, — отмечается в докладе. — Ключевой ресурс работников старшего поколения: профессиональный опыт, широкая экспертиза, ответственность, лояльность работодателю, коммуникабельность и способность вызывать доверие».

Чтобы пенсионеры стали активными участниками социальной жизни, как полагают авторы исследования, работодателям, государственным и некоммерческим организациям необходимо создавать комфортные условия для продолжения участия пенсионеров в жизни общества. Что касается инструментов поддержки представителей старшего поколения на рабочем месте, то это гибкий/сокращенный график работы, уменьшение физической нагрузки, повышение квалификации или переобучение.