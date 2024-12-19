Калининградская область оказалась на 6 месте по уровню миграционного прироста

Калининградская область оказалась на 6 месте по уровню миграционного прироста
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградская область заняла шестую строчку в рейтинге по уровню миграционного прироста в январе–сентябре 2024 года. Миграционный прирост составил 3,4 на 1 тыс. человек постоянного населения (3550 человек), сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

На первых местах по миграционном приросту расположились Ленинградская область (8,7), Московская область (7,2), Ханты-Мансийский АО (4,5), Краснодарский край (4,2) и республика Адыгея (3,7).

Эксперты отмечают, что вслед за цифрами общего снижения миграционного прироста по стране сокращается и количество регионов с положительным миграционным сальдо. В январе-сентябре 2023 года таких регионов было 43, в этом году — 32.

Количество регионов с положительным миграционным обменом с российскими регионами составило 23. В 2024 году положительное сальдо миграций с зарубежными странами наблюдается в 46 регионах. Эксперты отмечают, что межрегиональная миграция выглядит более акцентированной по сравнению с международной. Кроме того, ослабевание миграционных потоков связано с ужесточением миграционной политики и установлением экономических ограничений в регионах .

Помимо этого, в рамках отдельно взятого региона часто отмечаются отдельные локальные центры притяжения миграции населения. Прежде всего это административный центр региона или места реализации крупных инвестиционных проектов. В Калининградской области таким местом оказался Зеленоградск.


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