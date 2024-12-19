Президент: для снижения количества мигрантов нужны высокие технологии

Для сокращения количества трудовых мигрантов нужно повышать производительность труда и вводить такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук. Об этом Владимир Путин сообщил во время прямой линии в четверг, 19 декабря.

«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым, но действительно, с одной стороны, рабочих рук не хватает. Я уже сказал, у нас 2,3% безработицы. Это значит, что её почти нет. Мне представители наших бизнес-кругов и министерств, ведомств говорят, сколько не хватает в стройке, в строительном секторе, сколько не хватает в промышленности. Там счет идет на сотни тысяч. Этот факт никуда не идет. Выход какой? Ну, первое, для того чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. Нужно вводить такие, использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда, неквалифицированных рабочих рук. Таким образом, сосредотачивать конечный результат на высокотехнологичных сферах деятельности», — заявил Владимир Путин.

При этом он отметил, что если большое количество мигрантов неизбежно, нужно работать над тем, чтобы готовить людей к проживанию в России. По словам Путина, в странах Центральной Азии нужно развивать сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать в Россию, с традициями, культурой и требованиями российского закона, а также ужесточать требования к приезжим.

«Это, конечно, дело правоохранительных органов. То есть здесь два компонента. Экономический и правоохранительный. И вот эти два компонента должны быть объединены в одном месте. Очень много дискуссий было по поводу того, делает нам отдельное ведомство. У нас оно когда-то было. Либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу, в рамках Министерства внутренних дел», — подчеркнул президент.