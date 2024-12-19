Путин признал рост цен на продукты и объяснил, с чем он связан

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 19 декабря признал, что инфляция в стране на сегодняшний день составляет 9,2−9,3%, при этом у населения, по его словам, значительно вырос уровень доходов. Также глава государства признал рост цен и объяснил, с чем он связан.

«Конечно, страна огромная, и кто-то меня послушает и скажет: „Ну, что ты несёшь, какое повышение благосостояния? У меня как было, так и есть“, — заявил Путин. — А кто-то скажет „у меня меньше стало“. Такое, конечно, бывает, такое есть. Я говорю об усреднённых цифрах, потому что, когда мы что-то планируем, мы должны оперировать чем-то, на что-то опираться. И мы не можем опираться ни на что другое, кроме как на усреднённый показатель».

Далее Путин отметил, что на рост цен влияют вещи объективного и субъективного характера

«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения или доходы населения, покупательная способность должна соответствовать объёму производимых в стране товаров. У нас доходы и заработная плата [растут] более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции. Объясню. Скажем, у нас постоянно растёт производство продуктов питания. [...] По мясу мы полностью себя обилечиваем, на 100%. Это хороший показатель, но это с чем связано? Значит, у нас потребление мяса в год примерно 80 килограмм на человека, а в мире 42 примерно. Вроде бы, хватает, но всё равно потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время, понимаете? По молоку. У нас каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Значит, рост цен на масло, я знаю, там 33−34%. В некоторых регионах, вот примерно так, может, там где-то и больше. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», — заключил президент.