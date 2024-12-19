Власти Балтийска уточнили, где будет установлен бюст адмирала Владимира Егорова

На заседании совета по культуре, который прошёл во вторник, 18 декабря, глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников представил проект установки памятника адмиралу Владимиру Егорову. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На сегодняшний день бюст изготовлен, отлит в бронзе. Автор работы — Екатерина Ложеницына. Планируется установить его в Балтийске, на аллее по улице Красной Армии, рядом с бюстом дважды Героя Советского Союза, адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова», — уточнили в облправительстве.

Напомним, в августе врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение о выделении министерству культуры и туризма региона 3,085 млн рублей для предоставления субсидии Балтийскому городскому округу на изготовление и установку 25 декабря бюста Владимира Григорьевича Егорова. Власти Балтийска обязаны предусмотреть софинансирование работ в сумме 31,7 тыс. рублей.