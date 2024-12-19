Власти Балтийска уточнили, где будет установлен бюст адмирала Владимира Егорова

Власти Балтийска уточнили, где будет установлен бюст адмирала Владимира Егорова
Фото пресс-службы областного правительства
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На заседании совета по культуре, который прошёл во вторник, 18 декабря, глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников представил проект установки памятника адмиралу Владимиру Егорову. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На сегодняшний день бюст изготовлен, отлит в бронзе. Автор работы — Екатерина Ложеницына. Планируется установить его в Балтийске, на аллее по улице Красной Армии, рядом с бюстом дважды Героя Советского Союза, адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова», — уточнили в облправительстве.

Напомним, в августе врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение о выделении министерству культуры и туризма региона 3,085 млн рублей для предоставления субсидии Балтийскому городскому округу на изготовление и установку 25 декабря бюста Владимира Григорьевича Егорова. Власти Балтийска обязаны предусмотреть софинансирование работ в сумме 31,7 тыс. рублей.

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