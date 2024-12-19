Владимир Путин: коэффициент рождаемости необходимо поднять минимум до 2,1%

Коэффициент рождаемости в России упал до 1,41%. Для того, чтобы обеспечить воспроизводство и рост населения, его необходимо поднять «как минимум до 2,1%». Об этом сообщил Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря.

Президент отметил, что в похожем положении находятся и другие страны. «Это Финляндия, там ещё меньше, по-моему. В Норвегии столько же, в Испании меньше, в других многих странах меньше. В некоторых развитых странах, скажем, в Японии, ещё меньше, в Южной Корее вообще 0,7%. У нас ещё получше», — сказал он.

Путин также напомнил, что резкий спад рождаемости наблюдался в период Великой Отечественной войны и после распада СССР. «Когда малочисленное поколение доходит до детородного возраста, оно воспроизводит небольшое количество потомства. Потом всё опять возвращается. А у нас потом сомкнулись, сблизились эти два тренда падения рождаемости. И за время Великой Отечественной войны, и за время после распада Советского Союза, — пояснил он. — Это вот так, как синусоида, всё и продолжается. И это тяжёлое испытание». Кроме того, президент добавил, что количество женщин в детородном возрасте в России сократилось на 30%. «Девочки нужны. Девушки», — добавил Путин.

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Для улучшения ситуации с рождаемостью в России выплачивается единое пособие для семей с детьми. «Оно действует эффективно. Мы выплачиваем это пособие от беременности женщины до достижения ребёнком восемнадцатилетия, то есть 17 лет включая. И такое пособие получают уже свыше 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч беременных женщин», — сказал Путин. Второе уникальное, по словам президента, изобретение — это материнский капитал. Помимо этого, Путин напомнил о сохранении семейной ипотеки под 6% годовых. «Теперь 450 тысяч мы выплачиваем семьям, где появляется третий ребёнок, для погашения этой самой ипотеки и развиваем систему, связанную с медициной, с детством, с материнством. И будем дальше это всё делать, будем настраивать этот инструмент дальше. Это очень важная вещь», — добавил он.