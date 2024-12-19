Путин поручил решить проблему лишения многодетных семей льгот авиакомпаниями

Владимир Путин поручил Правительству РФ отрегулировать проблему сокращения авиакомпаниями льгот для многодетных семей не позднее, чем 14 января 2025 года. Такое заявление президент озвучил во время прямой линии в четверг, 19 декабря.



«Что там происходит? Есть решение, по-моему, в кодексе изложено, что многодетным семьям с детьми должны предоставлять льготу 50% от тарифа. Чего делают компании? Они вводят свои льготы — маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф. И потом говорят: но это же льготный, уже не стандартный тариф, поэтому скидку 50 процентов предоставлять не будем. Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство и вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года. Решим эту проблему», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что в России успешно и стабильно работает отрасль авиаперевозок. По его словам, в прошлом году авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров, в этом году ожидается 111 млн.