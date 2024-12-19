Путин поручил решить проблему лишения многодетных семей льгот авиакомпаниями

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Владимир Путин поручил Правительству РФ отрегулировать проблему сокращения авиакомпаниями льгот для многодетных семей не позднее, чем 14 января 2025 года. Такое заявление президент озвучил во время прямой линии в четверг, 19 декабря.

«Что там происходит? Есть решение, по-моему, в кодексе изложено, что многодетным семьям с детьми должны предоставлять льготу 50% от тарифа. Чего делают компании? Они вводят свои льготы — маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф. И потом говорят: но это же льготный, уже не стандартный тариф, поэтому скидку 50 процентов предоставлять не будем. Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство и вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года. Решим эту проблему», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что в России успешно и стабильно работает отрасль авиаперевозок. По его словам, в прошлом году авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров, в этом году ожидается 111 млн.

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