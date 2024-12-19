Путин: к 2030 году Россия должна выйти на 90% обеспечения своими препаратами

К 2030 году Россия должна выйти на 90% обеспечения собственными лекарственными препаратами и 40% обеспечения медицинскими изделиями. Об этом Владимир Путин сообщил во время прямой линии в четверг, 19 декабря.



«Мы начали производить сложные лекарства, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями. В Питере это очень хорошо развивается. По инсулину тоже. Что касается теста полосок и так далее. Это просто, знаете, это просто такие вот сбои и недоработки в деятельности соответствующих ведомств и на местах. Деньги в целом на все эти препараты выделяются в полном объёме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. Конечно, я ещё обязательно поговорю с коллегами и в правительстве, и в субъектах Российской Федерации. Нужно просто вовремя всё делать и правильно ориентироваться в том, каковы потребности рынка, как они складываются. У нас программа развития фармы существует, она сейчас

включена в проект технологического лидерства, там существует отдельное направление этой работы. По препаратам, что касается жизненно важных и необходимых лекарств, к тридцатому году мы должны выйти на 90% обеспечения собственными препаратами, а по медицинским изделиям на 40%», — сообщил президент.

Он также прокомментировал жалобы на перебои в получении лекарств: «Вы сказали про инсулины, и инсулинов у нас в целом достаточно всегда было. Физраствор это вообще ерунда, но я знаю, я стараюсь следить, разумеется, за этим. Что касается этих физрастворов, то там дело не в физрастворах, а в упаковках. Просто своевременно два ведомства, Министерство промышленности и торговли и Минздрав в свое время не приняли решение по ценам на эту упаковку, и для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной и дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей».

Кроме того, Владимир Путин подтвердил наличие дефицита кадров в первичном звене здравоохранения. По его словам, распределение нагрузки в поликлиниках и районных больницах — задача местных органов власти. Также он подчеркнул, что министерство здравоохранения «старается привлечь как можно больше абитуриентов». «И этот процесс идёт. Мы начали доплачивать в небольших населённых пунктах врачам и медсёстрам 50 или, дай бог память, 29 тысяч, и это тоже имеет значение. Мы видим впервые за предыдущие годы приток 17,5 тысяч специалистов, но их всё-таки не хватает», — сказал президент.