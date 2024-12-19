Владимир Путин: нам нужно не перемирие, нам нужен мир

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

России нужно не перемирие с Украиной, а мир, обеспеченный гарантиями для страны и её граждан. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, 19 декабря.

«Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и, что самое главное, личного состава со стороны украинских вооруженных сил, — отметил президент. — Что реально на поле боя мы видим сегодня? Наша армия идёт вперёд, противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошёл в данный день, в данную минуту времени. Он отошел, организован, но закрепиться там не может. Наши ребята завтра опять идут».

По словам Путина, остановиться на неделю — это значит дать противнику возможность закрепиться на позициях, передохнуть и получить необходимое оборудование и боеприпасы.


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