В Калининграде выделяют почти 19 млн на ремонт участка ул. Яналова

В Калининграде выделяют почти 19 млн на ремонт участка ул. Яналова
Скрин из ТГ-канала горадминистрации
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В 2025 году власти Калининграда намерены привести в порядок часть улицы Яналова и ищут подрядчика. Информация о предстоящем аукционе размещена на портале rts-tender, а также в телеграмм-канале горадминистрации.

За ремонт и обустройство ул. Яналова на участке от Комсомольской до Красной максимально готовы заплатить 18 млн 770 тыс. 721 руб. Подрядчику предстоит заасфальтировать полностью проезжую часть, выложить плиткой тротуары и восстановить газоны. Заявки от участников аукциона принимаются до 27 декабря, итоги подведут 10 января 2025 года.


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