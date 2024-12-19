В Калининграде выделяют почти 19 млн на ремонт участка ул. Яналова

В 2025 году власти Калининграда намерены привести в порядок часть улицы Яналова и ищут подрядчика. Информация о предстоящем аукционе размещена на портале rts-tender, а также в телеграмм-канале горадминистрации.

За ремонт и обустройство ул. Яналова на участке от Комсомольской до Красной максимально готовы заплатить 18 млн 770 тыс. 721 руб. Подрядчику предстоит заасфальтировать полностью проезжую часть, выложить плиткой тротуары и восстановить газоны. Заявки от участников аукциона принимаются до 27 декабря, итоги подведут 10 января 2025 года.