Власти Калининграда сообщили о введении одностороннего движения на ул. Яналова

Власти Калининграда сообщили о введении одностороннего движения на ул. Яналова
Карта: сайт администрации Калининграда
Все новости по теме: Транспортные проблемы

На ул. Яналова в Калининграде планируют временно ввести одностороннее движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С 9 июня по 15 июля вводится одностороннее движение транспорта на участке ул. Лейтенанта Яналова от Красной до Комсомольской. Временное ограничение движения вводится для обеспечения безопасности при ремонте улицы Лейтенанта Яналова. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута и следовать указаниям дорожных знаков», — говорится в сообщении.

Ответственность за своевременную установку временных знаков, ограждения, схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на подрядную организацию ООО «Вираж».

На ремонт указанного участка улицы власти выделяли более 18 млн рублей. Компания «Вираж» согласилась выполнить работы за 15,9 млн. Контракт необходимо исполнить до 13 августа.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter