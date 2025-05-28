Власти Калининграда сообщили о введении одностороннего движения на ул. Яналова

На ул. Яналова в Калининграде планируют временно ввести одностороннее движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С 9 июня по 15 июля вводится одностороннее движение транспорта на участке ул. Лейтенанта Яналова от Красной до Комсомольской. Временное ограничение движения вводится для обеспечения безопасности при ремонте улицы Лейтенанта Яналова. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута и следовать указаниям дорожных знаков», — говорится в сообщении.

Ответственность за своевременную установку временных знаков, ограждения, схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на подрядную организацию ООО «Вираж».

На ремонт указанного участка улицы власти выделяли более 18 млн рублей. Компания «Вираж» согласилась выполнить работы за 15,9 млн. Контракт необходимо исполнить до 13 августа.