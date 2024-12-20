«Продолжение осенней погоды»: синоптики ожидают похолодание на выходных

В конце недели погоду продолжат определять циклоны по северу Европы, однако тропическая воздушная масса сменится на более прохладную, вследствие чего температурный фон в регионе опустится к отметкам в +1...+6°C с вероятностью небольших заморозков. До конца недели не обойдётся без периодических осадков, ставшего привычным порывистого ветра и температур выше климатической нормы, сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления Калининградской области».

В пятницу утром и днём температура воздуха составит +4...+7°C в Калининграде и области. «Переменная облачность/облачно с прояснениями, временами ожидаются локальные кратковременные заряды дождя, не исключена крупа. Ветер ночью и утром юго-западный, днем западный, вечером северо-западный, 4-10 м/с, в Калининграде и области в порывах до 12-15 м/с, в прибрежных районах в порывах до 14-18 м/с», — пишут синоптики.

В субботу ночью в Калининграде и области температура достигнет отметки 0...+2°C, в прибрежных районах +2...+5°C, переменная облачность. Утром и днём температура по всей области поднимется до +2...+4°C, преимущественно облачно, временами ожидаются небольшие осадки в виде дождя/мороси. Ветер юго-западный, 4-8 м/с, порывы до 10-12 м/с в Калининграде и области и до 13-15 м/с на побережье.

В воскресенье в течение всех суток в Калининграде отметка на термометре будет достигать значений в +3...+5°C, на побережье +4...+6°C, в восточных районах области +1...+3°C. Преимущественно пасмурно, временами ожидаются слабые/умеренные осадки. В Калининграде, западной и центральной части области — преимущественно дождь, на востоке региона вероятен дождь с мокрым снегом. Ветер южный/юго-западный, 4-9 м/с, в порывах до 12-14 м/с в Калининграде и области и до 13-16 м/с на побережье.