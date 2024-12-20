В КЖД сообщили об изменении расписания пригородных поездов

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В связи с завершением ремонтно-путевых работ на участке Владимиров — Багратионовск с 25 декабря корректируется расписание движения пригородных поездов на Багратионовском направлении. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Как уточняется, рельсовые автобусы, курсирующие по рабочим дням, будут отправляться из Багратионовска на 1 минуту позже — в 6:15 и прибывать на Южный вокзал в 7:05. В обратном направлении из Калининграда поезд проследует без изменений в 17:30 и прибудет на конечную станцию на 3 минуты раньше — в 18:20.

По выходным и праздничным дням рельсовый автобус из Калининграда будет отправляться в 8:10 и прибывать в Багратионовск в 9:01. Время отправления поезда из Багратионовска — в 14:15, прибытия на Южный вокзал — в 15:05.

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