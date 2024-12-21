Погода в Калининграде 21 декабря

Днём в субботу, 21 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами вероятен небольшой дождь, либо дождь со снегом. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе +5°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, умеренный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба.



На побережье, как и на площади всего региона, днём также ожидается снег с дождём, который к ночи сохранится. Воздух в Светлогорске, Зеленоградске, Балтийске и Полесске прогреется до +5°C, а на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — до +3°C (ночью возможны заморозки).

Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах ожидается до +5°C, на востоке — около 0...-1°C, а в Калининграде, Багратионовске и Полесске, обещают +1°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт малооблачная погода, а также дождь днём и ближе к вечеру. Утром температура в Калининграде будет в районе +2,9°C, днём повысится до +4,6°C, а вечером опустится до +3,7°C. В течение всего дня обещается умеренный юго-западный ветер. Влажность — на уровне 81%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу будет значительная облачность, однако осадки ожидаются небольшими.

«Утром и днём по всей области +2...+4°C, преимущественно облачно и временами ожидаются небольшие осадки в виде дождя/мороси (в восточных районах области не исключён мокрый снег с дождем). Ветер юго-западный, 4-8 м/с, порывы до 10-12 м/с в Калининграде и области и до 13-15 м/с на побережье», — уточнили метеорологи.