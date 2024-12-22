В Советске открылся модернизированный офис Центра занятости населения

В Советске открылся модернизированный офис Центра занятости населения
Фото пресс-службы областного правительства
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В Советске после модернизации заработал офис крупнейшего на востоке области отделения Центра занятости населения. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Капитальный ремонт в отделении провели в рамках президентского нацпроекта «Демография». Офис площадью более 185 квадратных метров стал более клиентоориентированным: для соискателей и работодателей работает просторная зона приема граждан и проведения переговоров, организован сектор цифровых сервисов и детский уголок. Появилась возможность проведения массовых мероприятий в обновленном конференц-зале, который оснащен современной техникой и вмещает до 20 человек.

Обновленное отделение Центра занятости населения в Советске находится на ул. Рабочей, 14 а. Прием граждан ведется с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.

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