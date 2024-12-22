На Камчатке нашли пропавший еще 19 декабря самолет Ан-2

На Камчатке обнаружен самолет Ан-2, пропавший в четверг, 19 декабря. Все люди, находившиеся на борту, живы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение министра по ЧС Камчатского края Сергея Лебедева.

«Борт найден, люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу. Сейчас будем эвакуировать», — сообщил Лебедев в соцсетях. Как уточнило позже информагентство, у пострадавших нашли травмы, не опасные для жизни. Дальнейшее лечение пациенты будут проходить на базе хирургического отделения Мильковской районной больницы.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Фаеравиа», выполнявший местный авиарейс по маршруту Мильково — Оссора, пропал на Камчатке в четверг днем. На борту были три человека и коммерческий груз. В 160 км от райцентра Усть-Камчатск сработал сигнал аварийной посадки. В пункт назначения самолет вовремя не прибыл. Сразу началась поисково-спасательная операция.