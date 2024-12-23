Погода в Калининграде 23 декабря

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В понедельник, 23 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшим дождём. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +5°С, ночью столбик термометра местами опустится до +1°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 6 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 752 мм рт. ст. Относительная влажность 91%. Температура воды: 4.3°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду на востоке региона. В Славске, Советске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске, Озёрске и Железнодорожном столбик термометра не поднимется выше +3°С. Ночью теплее традиционно будет на побережье. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске до +3°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днём — +4,3°С, ночью — +0,2°С. Влажность — до 97%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+4°С, днём +1...+4°С. Видимость 3-7 км, на дорогах местами гололедица. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «утром и днём в Калининграде и области +3...+4°C, облачно/ облачно с прояснениями и временами не исключены небольшие осадки в виде небольшого дождя/ мороси (в особенности в первой половине ночи, днём в Калининграде осадки маловероятны)». Вечером по области возможны небольшие осадки в виде дождя/ переохлажденного дождя/ мокрого снега, похолодает до 0...+2°C (местами вероятна гололедица). Ветер в течение суток преимущественно юго-западный, 3-6 м/с.

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