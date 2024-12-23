Минздрав назвал оптимальный возраст для беременности и рождения детей

Для женщины оптимальный возраст для беременности и рождения ребёнка составляет от 18 до 35 лет. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минздрава.

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребёнка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — сказано в документе.

Минздрав уверяет, что шанс родить живого ребёнка при возрасте отца старше 35 лет вдвое ниже по сравнению с более молодыми отцами даже при ЭКО. Как утверждается, с возрастом отца связана более высокая вероятность развития у ребёнка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, а также «врождённых синдромов и аномалий развития».

Ведомство также пишет, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 г этанола в день — на 60%. Потребление более пяти чашек кофе ежедневно якобы снижает шансы забеременеть в 1,45 раза.