«Рискну здоровьем»: Цуканов продегустировал шпроты из «опасной партии» (видео)

Экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов продегустировал шпроты рыбного завода «За Родину», которые управление Роспотребнадзора по Свердловской области назвало источником ботулизма в Екатеринбурге. Видео процесса старший вице-президент ПАО «Ростелеком» опубликовал в своём телеграм-канале.



Перед снятием пробы Цуканов пожаловался, что с трудом смог найти баночку шпротов, так как в магазинах ему отказывались их продавать. В частности, экс-губернатор не смог приобрести указанные шпроты в торговой сети «Перекрёсток», в «Яндекс.Еде», «Вкусвилле», Яндекс-Лавке" и сервисе Ozon fresh.

«Всё это было похоже на какую-то странную акцию, — заявил Цуканов. — Как будто кто-то запрещает продавать эти шпроты».

Когда продукт был всё-таки приобретён на рынке, Цуканов решил выяснить, в чём причина саботажа торговых сетей, и узнал, что в Екатеринбурге несколько человек отравилось упомянутыми шпротами.

«Я желаю, конечно, выздоровления этим людям. Очень жаль, что так произошло, — продолжил он. — Но никто не стал разбираться, почему, чем и когда они отравились. Просто, оказывается, запретили продажу всей продукции. Я прекрасно понимаю, что такое перед Новым годом для производителя выпускать продукцию, которую ждут на каждом столе. [...] Вот эти миллионы банок, которые сегодня лежат на складах, не могут купить люди. Они нанесут прямой вред не только компании, но и каждой семье».

Со словами «рискну своим здоровьем» Николай Цуканов открыл баночку шпротов из «злосчастной партии», произведённую в ту самую дату, указанную свердловским Роспотребнадзором (13.09.2024).

«На самом деле я не рискую, потому что я очень часто покупаю не только шпроты, но и консервы, кильку в томатном соусе, — продолжил он. — Это прекрасная еда, прекрасная закуска. Собственно, я призываю всех это сделать».

В заключение дегустации Николай Цуканов призвал поддержать калининградского производителя, купив по банке шпротов, и поднял тост «За Родину».

Напомним, что ранее руководитель отдела обеспечения качества ГК «За Родину» рассказала «Новому Калининграду», что на предприятии не имеют представления о возможном допущенном нарушении. Собеседница пояснила редакции, что нормы стерилизации, позволяющие исключить размножение бактерии ботулизма, установлены на уровне +120°С при 30-минутной обработке, и что на рыбзаводе эту процедуру проводят минимум час.