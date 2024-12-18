Консервы рыбзавода из Калининграда назвали источником ботулизма в Екатеринбурге

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Консервы калининградского рыбного завода «За Родину» назвали источником ботулизма в Екатеринбурге. Заразились две совершеннолетние девушки. Об этом сообщило управление роспотребнадзора по Свердловской области.

Ботулотоксин выявили в «Шпротах в масле из балтийской кильки тушки». Консервы произвели в сентябре 2024 года на калининградском рыбном заводе «За Родину». Одна из пострадавших пояснила, что купила банку на мини-рынке возле одного из екатеринбургских домов культуры. Продавцом было «неизвестное лицо с грузовой машиной».

«Остатки консервы были исследованы в ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“. В продукции выявлен ботулотоксин. В крови заболевших также обнаружен ботулотоксин. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Управление Роспотребнадзора продолжает расследование. С целью розыска продавца информация направлена в правоохранительные органы», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Руководитель отдела обеспечения качества ГК «За Родину» рассказала «Новому Калининграду», что на предприятии не имеют представления о возможном допущенном нарушении. Собеседница пояснила редакции, что нормы стерилизации, позволяющие исключить размножение бактерии ботулизма, установлены на уровне +120°С при 30-минутной обработке. На рыбзаводе эту процедуру проводят минимум час.

Глава отдела завода обратила внимание на тот факт, что женщина приобрела консервную банку у «неизвестного лица, у какого-то грузовичка». По мнению собеседницы, приобретённая екатеринбурженкой продукция может оказаться фальсификатом. По её словам, предприятие уже сталкивалось с такими случаями.

«Согласно данным ФГИС „Меркурий“, мы не отправляли свою продукцию в Екатеринбург», — резюмировали на рыбзаводе.

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