КЖД опубликовала новогоднее расписание пригородных поездов

В период новогодних каникул с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года все пригородные поезда на Калининградской магистрали будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

На Светлогорском направлении пригородные поезда будут отправляться с Южного вокзала в 6:18, 7:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 17:40, 18:41, с Северного вокзала — в 16:44. Из Светлогорска электропоезда будут отправляться в 7:39, 8:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16, 15:40, 16:42, 17:51, 18:54 и 19:57.

На Зеленоградском направлении пригородные поезда будут отправляться с Южного вокзала в 6:37, 8:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49 и 19:55. Из Зеленоградска — в 7:45, 9:07, 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03 и 21:03.

На Багратионовском направлении рельсовый автобус будет курсировать 28, 29, 30, 31 декабря 2024 года и 2, 4, 6, 8 января 2025 года. Отправление с Южного вокзала — в 8:10, из Багратионовска — в 14:15.

На Мамоновском направлении рельсовый автобус будет курсировать 28, 29, 30, 31 декабря 2024 года и 2, 4, 6, 8 января 2025 Отправление с Южного вокзала — в 10:25, из Мамоново — в 16:20.

На Советском направлении утренний пригородный поезд, отправляющийся со станции Советск в 6:20, будет курсировать 28 и 29 декабря.

Вечерний поезд из Калининграда будет курсировать 28 декабря и 8 января (отправлением в 18:21).

Также 8 января 2025 года назначается вечерний поезд сообщением Советск — Калининград (отправление из Советска в 17:54).

28 декабря 2024 года пригородные поезда будут курсировать согласно расписанию рабочего дня.