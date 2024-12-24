СК: в суд передано уголовное дело о контрабанде янтаря почти на 3 млн рублей

В суд поступило уголовное дело в отношении шести лиц, один из которых — житель Литвы. Их обвиняют в контрабанде янтаря. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области в своём телеграм-канале.

Следствие считает, что «55-летний калининградец, его 40-летний знакомый и ещё ряд лиц» создали организованную группу для перемещения янтаря из России в Литву для получения прибыли. Отмечается, что фигуранты дела разработали схему по погрузке, укрытию и транспортировке камня через границу. 5 сентября 2023 года обвиняемые погрузили янтарь массой в 286 кг в грузовой автомобиль, который перевозил гранулированное соевое сырьё. Общая стоимость товара оценивалась в 2,9 млн рублей.

В сообщении уточняется, что обвиняемых задержали 8 сентября 2023 на таможенном посту МАПП «Чернышевское». В рамках оперативно-розыскных мероприятий задействовали сотрудников УФСБ России по Калининградской области. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой).

«В рамках расследования выполнен полномасштабный объем следственных действий, собрана убедительная доказательная база, полностью изобличающая всех фигурантов в содеянном. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении неустановленного лица, проживающего на территории Литовской Республики, которому предназначался контрабандный янтарь, выделено в отдельное производство», — говорится в сообщении СК.