Убившие троих калининградцев иностранцы приговорены к 40 годам на двоих (фото) (видео)

Убившие троих калининградцев иностранцы приговорены к 40 годам на двоих (фото) (видео)
Фото: пресс-служба Калининградской областной прокуратуры
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В Калининградской области двое иностранных граждан признаны виновными в тройном убийстве, сопряженном с разбоем. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области, вечером 4 декабря 2022 года, фигуранты, заранее договорившись о разбойном нападении на жителя поселка Невское Гурьевского района, прибыли к нему домой.

«Один из злоумышленников, отвлекая потерпевшего, передал ему свои документы с просьбой оказать содействие в оформлении документов миграционного учёта, — сообщает подробности пресс-служба ведомства. — В это время второй фигурант напал на мужчину и нанес тому множество ударов ножом в область тела и шеи. От полученных ранений 58-летний хозяин дома скончался на месте преступления. Затем злоумышленники расправились с 81-летней матерью убитого и 55-летним местным жителем, также находившимся в жилище, нанеся им множество ножевых ранений».

Добычей совершивших тройное убийство стали 65 тысяч рублей, принадлежащие хозяину дома. В зависимости от роли каждого мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьёй «Убийство трех человек, сопряженное с разбоем» УК РФ.

«Приговором Калининградского областного суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима, — сообщает пресс-служба регионального управления следкома. — Кроме того судом постановлено взыскать с подсудимого в пользу родственницы хозяина дома компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Второй фигурант приговорен к 17 годам колонии строгого режима».

Приговор не вступил в законную силу.

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