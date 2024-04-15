Двух иностранцев обвиняют в тройном убийстве, совершенном в Гурьевском районе

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранных граждан 33-х лет, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой), п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех человек, сопряженное с разбоем). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 4 декабря 2022 года, злоумышленники решили совершить разбойное нападение на жителя поселка Невское Гурьевского района, дома у которого, как им было известно, могут находиться денежные средства. Подельники пришли домой к мужчине, где один из обвиняемых, отвлекая потерпевшего, передал ему свои документы с просьбой оказать содействие в оформлении бумаг для миграционного учёта. В это время второй обвиняемый напал на мужчину и нанес ему множество ударов ножом в область тела и шеи. От полученных ранений 58-летний мужчина умер на месте. После этого злоумышленники расправились с находившимися в доме 81-летней матерью убитого и 55-летним рабочим, нанеся им множество ножевых ранений. Затем подельники обыскали жилище, похитили 65 тысяч рублей, принадлежавшие хозяину дома, и скрылись.

Убийство было раскрыто по горячим следам. На стадии предварительного следствия оба обвиняемых помещены под стражу. Следствием по уголовному делу собран достаточный объем неопровержимых доказательств, в полном объёме изобличающих фигурантов в содеянном. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.