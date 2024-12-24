Опрос: новогоднее настроение появилось у трети калининградцев

За неделю до Нового года праздничное настроение появилось у 33% калининградцев. Опрос среди жителей областного центра провёл сервис Superjob.

9% участников исследования признались, что имитируют новогоднее настроение ради близких. «Те, у кого есть семья, дети, должны обеспечить хотя бы минимальное новогоднее настроение своим родным и близким, потому что мы вспоминаем все праздники нового года, умножаем эмоции. А дети вообще по-другому видят миры», — отмечают участники опроса.

47% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения: «Пока не хватает времени на это».

Женщины чаще мужчин отмечают, что праздничное настроение по случаю приближающегося Нового года уже появилось (38% против 28% соответственно). В предвкушении праздника уже пребывает и каждый третий калининградец до 35 лет.

Опрос был проведён сервисом по поиску работы 20–23 декабря 2024 года среди «экономически активных» жителей Калининграда.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».