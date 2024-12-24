Губернатор пообещал оценивать работу власти «через удовлетворенность человека»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал оценивать качество работы власти через удовлетворенность человека. Как заявил Беспрозванных в ходе своего послания об основных приоритетах деятельности на ближайшие пять лет, «это будет основной принцип работы» правительства.



«Самое главное — будем измерять удовлетворенность и качество работы власти именно через удовлетворенность человека. Это основной принцип нашей работы, которым мы сегодня руководствуемся, и так будет всегда», — пообещал Беспрозванных.

Он также заявил, что «качестве жизни конкретного человека»- это «зона ответственности абсолютно всех уровней власти», и что жители не должны думать о том, кто ответственный за качество тротуаров, а «спокойно добраться до места, куда он идет, получить качественные услуги — медицинские, образовательные и так далее». «Это наша самая работа. Человек должен просто жить и получать удовольствие от своей жизни в Калининградской области, — заявил Беспрозванных. — Я уверен, что нет власти отдельно от людей, и об этом говорю всей своей команде».

Он добавил, что выбрал в работе «принцип открытости», и призвал население к «активным, конструктивным предложениям». «В текущей государственной работе мы будем выстраивать приоритеты, ставляя человека в центр системы», — пообещал губернатор.