Губернатор Беспрозванных обозначил пять приоритетов работы правительства

Правительство Калининградской области в ближайшие пять лет намерено выстроить свою работу на основе пяти ключевых приоритетов, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных, представляя во вторник, 24 декабря послание об основных направлениях деятельности исполнительной власти региона.

Первым приоритетом он назвал безопасность и самообеспеченность региона, включая вопросы транспортной, энергетической, продовольственной, информационной безопасности и военной безопасности Калининградской области.

Вторым приоритетом, по его словам, должна стать сильная экономика. В частности, он поставил задачу увеличить в течение пяти лет ВРП в два раза. Третий приоритет — семья и развитие социальной сферы, четвертый — комфортная среда, объединяющая благоустройство, инфраструктуру, ЖКХ, экологию. Пятый приоритет — справедливое и равномерное территориальное развитие Калининградской области. Кроме того, губернатор пообещал уделить особое внимание поддержке участникам СВО и их семьям.

Также Беспрозванных пообещал оценивать качество работы власти через «удовлетворенность человека».