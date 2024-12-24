На систему видеонаблюдения и оповещения в Центральном парке выделяют 29,5 млн

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На производственные работы по монтажу наружной системы видеонаблюдения и оповещения в Центральном парке Калининграда выделяют 29,5 млн рублей. Анонс закупки размещён на сайте областного центра торгов.

Финансирование предусмотрено на 2025 год. Заказчик — МБУ «Дирекция ландшафтных парков». Сроки подачи заявок для участия в торгах на момент подготовки материала указаны не были.

Центральный парк культуры и отдыха (историческое название — парк «Луизенваль») — объект культурного наследия местного значения (конец XVIII века).

В 2023 году стало известно о том, что власти задумали привести в порядок восемь парков в Калининграде. Завершить реализацию проекта рассчитывают в ближайшие пять лет. В него также вошли Южный парк, парк им. Гагарина, парк им. Теодора Кроне, парк Ветеранов, Макс Ашманн-парк и другие.

Без «инфекций» 90-х: как хотят осовременить Центральный парк в Калининграде

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