Без «инфекций» 90-х: как хотят осовременить Центральный парк в Калининграде

Центральный парк культуры и отдыха Калининграда решили превратить в современное общественное пространство. О подобных планах чиновники заявляли уже не раз на протяжении нескольких последних лет, однако только сейчас картинки с концепцией благоустройства показали жителям города. Как авторы эскизов представляют себе будущее парка (спойлер: без парковок, многочисленных аттракционов, велосипедов и неприглядных кафе) и чем они руководствовались при их создании — в материале «Нового Калининграда».

О том, что власти задумали привести в порядок калининградские парки, стало известно еще весной. «Примером мог бы быть парк „Зарядье“ или, там, парк Галицкого в Краснодаре. У нас уникальная ситуация — у нас парков много в Калининградской области. Их просто нужно привести в такое более привлекательное, что называется, состояние, для того, чтобы они оказались такими местами постоянного присутствия — не просто транзитная территория, через которую нужно пройти», — рассказал об идее министр по культуре и туризму в регионе Андрей Ермак. Завершить реализацию проекта, который чиновники условно называют «Восемь парков», рассчитывают в ближайшие пять лет. В проект вошли Южный парк, парк им. Гагарина, парк им. Теодора Кроне, парк Ветеранов, Макс-Ашманн-парк и другие. На тот момент уже «активно начали заниматься» Центральным парком, отметил министр.

«Центральный парк, к сожалению все эти годы был как-то немножко недооценен. То есть у него очень большой потенциал, как ни у какой территории, в части истории, в части месторасположения в центральной части города — здесь исторически сложившиеся кварталы исторические. Само окружение очень историческое, плюс он очень сохранился как объект ландшафтный, прогулочно-созерцательный и так далее. И вот он в 90-е и нулевые впитал в себя, наверное, все такие, можно сказать, „инфекции“ того времени: большинство парков были заставлены аттракционами, процветала коммерция, не совсем профильная и связанная с парковой деятельностью», — рассказал советника губернатора Вячеслава Генне.

По его словам, власти с переменным успехом работают на концепцией благоустройства ЦПКиО больше двух лет: в рамках подготовки к проектированию была организована «мастерская» — чиновники, архитекторы, урбанисты проводили встречи и ездили в командировки в другие регионы. «Так возник этот отчет — это солидный такой буклет, в котором есть графические материалы, есть опрос жителей, отчеты по социологии, есть графика, которую оставили после себя участники с маршрутами краеведов, музейщиков, ландшафтников и так далее, — подчеркнул Генне. — Так вот, ТЗ пока не существует. Но есть очень хороший материал, который практически является техническим заданием на проектирование. На основе этих материалов была подготовлена визуализация».

Доверить визуализацию нового «общественного пространства» в ЦПКиО решили бюро «Другая архитектура». «Это отдельная проектная структура, у которой есть самый большой опыт реализации общественных пространств в сфере благоустройства — это Верхнее озеро, остров Канта, набережная в городе Светлом. Поэтому мы их привлекли, чтобы не экспериментировать на людях, у которых нет опыта. Мне кажется, очень по-государственному», — пояснил Генне.

И вот на открытии фестиваля «Калининград Сити Джаз» 4 августа губернатор Антон Алиханов представил концепцию благоустройства Центрального парка.

Кольцевой пешеходный маршрут

В Центральном парке хотят оборудовать пешеходный променад с велодорожками протяженностью 2,5 км. Как рассказал главный архитектор компании «Другая архитектура» Владимир Панифедов, это будет кольцевой маршрут, проходящий мимо всех функциональных зон парка: «Маршрут объединяет всю территорию парка, разделенную сложным рельефом — ручьями, холмами, обрывами и так далее. Для этого планируется три пешеходных мостовых сооружения».

Пешеходные дорожки рассчитывают сделать шириной порядка 5 метров — комфортные и для родителей с детскими колясками, и для людей с ограниченными возможностями. «По этому круговому маршруту можно спокойно прогуливаться, не мешая друг другу, большому количеству людей — чувствовать себя не в тесноте. При этом никаких скамеек по этому маршруту не будет. Все скамейки, какие-то посадочные места, какие-то смотровые площадки будут на ответвлениях. То есть, в принципе, у человека будет возможность прогуляться, не переступая ноги, не мешая кому-то», — отметил Панифедов.

Площадь у кирхи

На месте центрального входа со стороны проспекта Мира задумали создать новую городскую площадь. «Мы думаем демонтировать существующую входную группу и рядом с Театром кукол сформировать большую площадь с фонтаном — как место встреч и прогулок», — цитировала пресс-служба областного правительства губернатора Антона Алиханова.

Для обустройства площади и превращения ее в «свободное проницаемое пространство» придется отказаться и от большинства ограждений возле этой территории. Также в парке вообще планируется по возможности максимально избавиться от заборов по периметру. «Ну, на момент каких-то массовых мероприятий будет часть ограждений нестационарных выставляться событийно — таким образом антитеррор-требования будут выполняться. При этом в повседневной жизни никого эти заборы напрягать не будут — они будут демонтироваться в самых таких проходных местах. И будет ощущение свободного парка», — подчеркнул Панифедов.

Вход в парк со стороны улицы Дмитрия Донского тоже планируется реконструировать, а также организовать еще несколько входов в рекреационную зону.

Капитальное строительство культурного центра

Авторы концепции предлагают разместить на территории Центрального парка культурно-образовательный центр площадью 3680 кв. метров с конференц-залами, обучающей площадкой для работы с детьми, кафе и туалетами. «Объект будет одноэтажным, легким, светопрозрачным: сквозь него будет проложен променад, — рассказал губернатор. — Между Домом художника и Театром кукол планируется создать общественное пространство „Арт-сквер“».

Как пояснил Панифедов, в основе идеи строительства этого центра лежит «общественный интерес», поскольку его главное назначение — создание места, где калининградцы смогут заниматься творческими хобби. Однако есть у здания и более практичный функционал: «Изначально нами рассматривался такой объект как проблема: как же нам такой объект „посадить“ в парке?. Но при ближайшем рассмотрении мы поняли, что этот объект у нас будет не просто сам по себе существовать — он еще будет кучу проблем решать. То есть вот там есть примыкание всех этих хозяйственных зон за тиром. И этот объект он как раз будет таким естественным фронтом отгораживать все эти хозпостройки от парка. А фасад у этого объекта будет очень интересный — такая условная граница между зданием и парком. И панорама как раз-таки будет проходить сквозь культурный центр — тоже там интересное решение. В общем, я думаю, что когда это все реализуется, тогда это все оценят люди».

Детская площадка на месте «Охотничьего замка»

В центральной части парка планируется создать «самое большое детское игровое пространство в Калининграде» — двухуровневую интерактивную площадку.

«Сейчас один из таких трендов по паркам — парки для детей. То есть это будет большая детская площадка для разных возрастов. Насколько они популярны и востребованы, вы видите сами: в городе какую бы большую ни сделали — все равно там дефицит [свободного места]», — пояснил советник губернатора Генне.

Часть этой детской зоны предполагается организовать на месте нынешнего деревянного строения конца ХIХ века, известного как «Охотничий замок». Охотничий домик был построен в Роминтенской пуще по приказу кайзера Вильгельма II, но в послевоенные годы часть строения была перевезена в калининградский ЦПКиО — сначала там располагалась дирекция парка, а затем различные коммерческие конторы. Последние несколько лет строение находится в аварийном состоянии и пустует, рассказал Генне. «Замок» хотят разобрать, реконструировать и установить на новом месте — вполне возможно, вернуть в Краснолесье.

Рядом с детской площадкой предусмотрена установка центрального фонтана с общим диаметром 24 метра и с диаметром чаши шесть метров.

Почти без аттракционов

Власти задумали «выселить» из Центрального парка и большую часть аттракционов, но как минимум одну новую «классическую» карусель с лошадками все-таки предусмотрели: «Чего точно не будет? Невозможно парк рассматривать в разрыве от других парковых территорий. То есть у нас есть ярко выраженные, например, парки аттракционов — „Юность“, в какой-то степени „Южный“. Поэтому мы планируем убрать аттракционы из парка. Но им будет замена более качественная и прям очень характерных парковых объектов, таких, например, как такая классическая французская карусель. То есть она будет такой некоей селфи-зоной, такой аттракцией центральной части парка. <...> В том виде, в котором здесь, то есть это кладбище списанных аттракционов — не нужны. Но аттракционы будут — будет колесо обозрения, будет карусель, наверняка какие-то игровые будут моменты. <...> Тенденция такая: в парке должна быть „специализация“. У нас есть парк, куда заходишь и погружаешься в свист, крик, тормоза — это „Юность“. Мы не можем „Юность“ делать в каждом парке», — рассказал советник губернатора.

Директор МБУ «Дирекция ландшафтных парков» Андрей Карачинов признался, что с отказом от каруселей парк потеряет внушительную часть доходов: «Часть аттракционов находится в собственности дирекции, а часть — эксплуатируется предпринимателями. Но и содержание аттракционов требует очень больших расходов — в том числе это обслуживающий персонал, контролеры, операторы, техники. <...> Аттракционы, те, что принадлежат дирекции, были приобретены очень давно — им уже больше 10 лет. Это как старая машина: чем дальше, тем расходы на их содержание тоже растут. Поэтому, может быть, и пришло время их действительно убрать и обновить».

Впрочем, в ЦПКиО хотят оставить колесо обозрения, но не существующее и не на том же месте — его обещают немного сдвинуть правее — в сторону улицы Пушкина, и увеличить в размерах. «Планируем новое побольше поставить. Деревья подросли, и уже даже с этого колеса обзор не такой. Ну и тренд такой — у нас не должно сейчас быть колесо меньше, чем в парке „Юность“ или в Зеленоградске», — отметил Карачинов.

По его словам, у владеющих каруселями коммерсантов сейчас договоры на аренду земли в парке разных сроков — у кого-то до 2025 года, у кого-то — до 2027-го. Власти намерены вести переговоры с предпринимателями, чтобы уладить этот вопрос. «Там многие аттракционы уже морально устарели. И даже предприниматели за этот году уже два аттракциона демонтировали. То есть они потихоньку уходят сами».

Кафе «Мама» и полуротонда

В планах чиновников восстановить и бюст королевы Луизы на одноименной полуротонде. В июне прошлого года полуротонда была частично приведена в порядок, однако на нее не вернулись вазоны и бюст королевы. «Главной точкой притяжения здесь станет ротонда королевы Луизы», — пообещал ранее губернатор Антон Алиханов.

А вот расположенное рядом с полуротондой кафе, известное в народе по старому названию «Мама», власти хотят выкупить и, в идеале, снести. Объект, по словам Генне, во время приватизации оказался в собственности у предпринимателя, именно поэтому дирекции придется вести переговоры с владельцем, чтобы тот пошел навстречу или хотя бы обязать его изменить внешний облик постройки: «Будем встречаться, общаться, конечно [с собственником]. В парке будет свой уникальный, индивидуальный дизайн-код на все: на объекты торговли и коммерции, навигацию, малые архитектурные формы, лавки, урны, освещение».

«Кафе не вписывается, конечно, в том виде, в котором оно есть. Но сама функция — безусловно, это неотъемлемая часть парка, конечно. Пока мы не общались с собственниками этого кафе, но очевидно, что этим придется заниматься так или иначе», — добавил Панифедов.

Вырубки деревьев не избежать

К началу работ по проектированию власти рассчитывают провести лесопатологическую оценку всех зеленых насаждений в Центральном парке. Интересно, что уже сейчас специалисты мэрии Калининграда насчитали в парке 280 аварийных деревьев.

Вячеслав Генне подчеркнул, что зеленые насаждения в ЦПКиО планируют по возможности все сохранить, однако в районе ремонтируемой кирху Королевы Луизы некоторых потерь избежать не удастся: «По сути, это, наверное, единственная зона, которая к Театру кукол примыкает с деревьями, с которой мы планируем поработать: ее немножко подразрядить — или через кронирование, или через какую-то просто вырубку. Ну, естественно, документы все будем готовить». Он уточнил, что в рамках реконструкции кирхи разрабатывается художественная подсветка здания. «Там коллеги, которые занимаются подсветкой, придумали какую-то тему — „театр теней“, то есть это не просто будут пучки света, а там какая-то инсталляция художественная. Ну и все это будет в деревьях, в кустах? Ну, как-то не совсем логично», — заявил Генне.

При этом авторы концепции утверждают, что здоровые деревья, в которые в некоторых местах, вполне возможно, уткнутся пешеходные дорожки или другое благоустройство, будут «интегрированы» в дорожное покрытие и не пострадают.

Помимо этого, Панифедов отметил, что в парке между деревьями в аллеях намерены установить качели, а также сохранить «городские поля»: «То есть луга, стриженный газон, где можно большому количеству людей комфортно проводить время в хорошую погоду».

Он добавил, что сам ландшафт парка — это тоже объект культурного наследия, но при этом территория «объективно заросла» и всю ее невозможно раскрыть. «В том числе и объекты культурного наследия [не видно] из-за того, что несколько запущена территория в плане растительности. И эту проблему мы будем решать в рамках рекомендаций Службы охраны. Но надо понимать, что мы это будем делать не для того, чтобы баню чью-то построить, а для того, чтобы выявить те плюсы парка, уникальности парка, которые у нас есть», — заключил Панифедов.

Бювет, велосипеды, парковки, горка и площадка для собак

Уже после презентации концепции губернатором чиновники провели еще одно совещание, чтобы обсудить «грабли, на которые наступали при благоустройстве общественных пространств» и выслушать новые предложения и замечания.

Оказалось, что все-таки кое-что авторы эскизов забыли. Так, решено, «если будет возможность», организовать в районе источника у Паркового ручья бювет. Также по настоянию городских властей планируют выделить место для выгула собак: «Какая-то зона [для собак] будет. Мы ее отнесем максимально от детской зоны, от жилья существующего и какую-то зону все равно дадим, но с корректировкой», — отметил Панифедов.

Что же касается зимней горки для катания на санках, которую горожане не раз предлагали благоустроить, то тут все останется на своих местах, но по-прежнему неофициально. «Горка для катания — такого не существует объекта в парке, поэтому в том же режиме [продолжит существовать], наверное, как оно было. Ландшафт «парка Луизенваль» мы менять не можем — это один из предметов охраны.

Изначально заявлялось, что променад вдоль паркового ручья будет велопешеходным, однако к моменту презентации концепции планы изменились. На эскизах видно, что в итоге велодорожки отдельно никак не размечены. Оказалось, что велосипедистам тоже хотят отвести отдельное место для катания в Центральном парке, но не в основной его части. Есть планы по организации на территории лесополосы за улицей Дмитрия Донского, которая также является частью ЦПКиО, зоны для занятия велокроссом. «Были переговоры с Федерацией велосипедного спорта. Все-таки мы хотим вот ту часть как раз — „левый берег“ — задействовать, потому что он сейчас принадлежит только собачникам и велокроссерам. То есть они там активно развиваются все эти десятилетия. Хотим предложить альтернативу инфраструктуры, которая могла бы быть за Донского. Там не менее интересный рельеф для этих видов спорта, ну и никому не помешают. Вот эта прогулочная история несовместима с велосипедами. Ну и плюс как бы дендрологи на них часто бухтят в части корневой системы», — рассказал Генне.

Отдельным пунктом поставила вопрос организации парковок сити-менеджер Елена Дятлова. «Но на самом деле есть территория парка, и в границах парка мы сделали несколько парковок, наметили, но они будут исключительно для доступа маломобильных групп к проектируемому объекту и для обслуживания парка. Для посетителей на территории парка парковок мы организовать не можем — здесь нет подходящей территории. Это надо изыскивать [место] на прилегающих территориях», — пояснил Панифедов.

Цена вопроса и реализация

Примерную стоимость реализации того, что «нарисовали» в концепции, ее авторы пока оценивать не берутся даже приблизительно. «Примерно я представлял (стоимость), но я не думаю, что есть какой-то смысл ориентировать сейчас на какие-то конкретные цифры — это всего-лишь цифры. Что там будет завтра? Может быть, это будет слишком дорого для завтрашнего дня, а может быть — наоборот. Это не имеет смысла сейчас обсуждать. На данном этапе нужно проанализировать тот материал, который есть, зафиксировать какие-то корректировки объективные, внести и положить как исходные данные для проектирования. Вот что сейчас самое главное — увязать все интересы», — пояснил Панифедов.

Генне добавил, что, скорее всего, после подготовки проектно-сметной документации, которую рассчитывают сделать в течение полутора лет — то есть к 2025 году, реализовывать проект надо будет поэтапно — по примеру благоустройства на острове Канта. «22 гектара — это нужно подготовить какой-то сумасшедший объем исходных данных, в который включается в том числе и археология. Запроектировать все эти объекты, пройти экспертизу. Потом все это подготовить к конкурсным процедурам на выбор подрядчика по реализации. Он, возможно, будет реализовываться поэтапно — не все сразу, естественно. Но проект (проектно-сметную документацию — прим. „Нового Калининграда“) мы хотим сделать на все сразу», — рассказал советник губернатора.

Генне добавил, что на период самих работ Центральный парк не перестанет принимать уже ставшие традиционными для этого места фестивали и другие массовые мероприятия: «Есть планы использовать [для массовых мероприятий] внутреннее пространство Театра кукол — есть мнение, что оно не совсем эффективно задействовано. Кроме того, у нас есть очень хорошая практика — деревянные тротуарчики. Когда на острове Канта — там вот пыль-взвесь была столбом в то самое лето три года назад — люди покупали билетики и ходили на органные концерты. Все было очень хорошо, комфортно. Плевались там экскурсоводы на нас, чертыхали-материли... Ну а что делать? Делаешь зимой — говорят „идиоты“, делаешь осенью — опять „идиоты“. Когда делать? В курортный сезон только».

Текст: Екатерина Медведева. Иллюстрации: презентация концепции благоустройства ЦПКиО