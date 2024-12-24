Между циклоном и антициклоном: синоптики прогнозируют тёплую новогоднюю ночь

31 декабря Калининградская область, по предварительным прогнозам синоптиков, «окажется между циклонической системой над севером Европы и антициклоном к югу». В течение суток ожидается плюсовая температура и порывистый ветер. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Столбик термометра, как ожидается, поднимется до +2...+6 °С. Возможны дожди.

На январские праздники синоптики пока дают разные прогнозы. По одной из версий, в регион друг за другом придут циклон со штормовыми порывами ветра до 20 м/с и гренландский антициклон. Такой сценарий обычно приводит к вторжению полярных воздушных масс и ,как следствие, снегопадам и минусовым температурам.