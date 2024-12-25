Облвласти пообещали построить в Калининграде кампус для СПО к 2030 году

Облвласти пообещали построить в Калининграде кампус для СПО к 2030 году
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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Областные власти планируют построить кампус среднего профессионального образования в Калининграде до 2030 года. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в послании об основных направлениях своей деятельности и деятельности регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания 24 декабря.

Глава региона напомнил, что власти запустили с госкорпорацией «Росатом» проект «Баланс трудовых ресурсов». Губернатор подчеркнул, что благодаря этому можно определить реальную потребность в инженерно-технических кадрах и скорректировать контрольные цифры приема на инженерно-технические специальности. Помимо того, в период с 2025 по 2029 годы планируется создание образовательных кластеров в сельском хозяйстве, электротехнике, строительстве IT-сфере и т.д.

«Более чем на 30% планируем увеличить количество бюджетных мест по программам среднего профессионального образования. К 2030 году построим кампус среднего профессионального образования в Калининграде. Продолжается строительство кампуса „Кантиана“», — отметил Беспрозванных.

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