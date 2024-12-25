Власти планируют построить набережную от Светлогорска до Пионерского к 2030 году

Власти планируют построить набережную от Светлогорска до Пионерского к 2030 году
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Губернатор пообещал поддержать запуск новых рыбопромысловых предприятий
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Областные власти планируют построить набережную от променада Светлогорска до порта Пионерского к 2030 году. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в послании об основных направлениях своей деятельности и работы регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания 24 декабря.

«Как отдельная тема — решение вопросов берегозащиты и обустройства променадов. До 2030 года предусматривается строительство и реконструкция шести объектов общей протяженностью 9,3 км. А к 2030 году планируем построить двухкилометровую набережную от променада в Светлогорске до порта в Пионерском», — рассказал глава региона.

Планы продлить светлогорский променад до Пионерского впервые озвучили в 2018 году. Изначально рассчитывалось сделать это до 2025 года.

В начале декабря этого года «Балтберегозащита» сообщила о готовности променада на 70%.

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