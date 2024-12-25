Власти разрешили построить цех окраски деталей для машин в п. Космодемьянского

Областные власти разрешили построить цех по окраске пластиковых деталей автомобилей в микрорайоне Александра Космодемьянского. Разрешение было выдано ООО «Завод пластиковых деталей» 10 декабря. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство двухэтажного производственного корпуса запланировано на ул. Алтайской 1-й на участке с кадастровым номером 39:15:110651:511. Общая площадь составит 11367,75 кв. м. Разрешение на строительство будет действительно два года, до 2026-го.

Компания «Завод пластиковых деталей» зарегистрирована в Калининграде на ул. Алтайской 1-й. Генеральным директором компании является Тимур Дебердеев, а учредителями — ООО «Автотор холдинг» и ООО «Региональный фонд частных инвестиций».

Ранее сообщалось, что «Автотор» в рамках специнвестконтракта заявил о строительстве восьми новых заводов с объёмом инвестиций «не менее 32 млрд рублей». В их число входят заводы электродвигателей, аккумуляторных батарей, электронных систем, пластмасс, робототехники, компактных электромобилей, нестандартного оборудования и оснастки, литейно-механический завод.