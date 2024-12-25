Власти разрешили построить цех окраски деталей для машин в п. Космодемьянского

Власти разрешили построить цех окраски деталей для машин в п. Космодемьянского
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

Областные власти разрешили построить цех по окраске пластиковых деталей автомобилей в микрорайоне Александра Космодемьянского. Разрешение было выдано ООО «Завод пластиковых деталей» 10 декабря. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство двухэтажного производственного корпуса запланировано на ул. Алтайской 1-й на участке с кадастровым номером 39:15:110651:511. Общая площадь составит 11367,75 кв. м. Разрешение на строительство будет действительно два года, до 2026-го.

Компания «Завод пластиковых деталей» зарегистрирована в Калининграде на ул. Алтайской 1-й. Генеральным директором компании является Тимур Дебердеев, а учредителями — ООО «Автотор холдинг» и ООО «Региональный фонд частных инвестиций».

Ранее сообщалось, что «Автотор» в рамках специнвестконтракта заявил о строительстве восьми новых заводов с объёмом инвестиций «не менее 32 млрд рублей». В их число входят заводы электродвигателей, аккумуляторных батарей, электронных систем, пластмасс, робототехники, компактных электромобилей, нестандартного оборудования и оснастки, литейно-механический завод.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter