Погода в Калининграде 27 декабря

Днём в пятницу, 27 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +7°C. Атмосферное давление — 773 мм, ветер западный, 3 м/с. Вероятность осадков — 61%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +8°C, на востоке области +7°C. Дождей не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно, вечером небольшой дождь. Температура утром +5°С, днём +6°С, вечером +5°C. Влажность составит 99%.