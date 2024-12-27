Погода в Калининграде 27 декабря

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Днём в пятницу, 27 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +7°C. Атмосферное давление — 773 мм, ветер западный, 3 м/с. Вероятность осадков — 61%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +8°C, на востоке области +7°C. Дождей не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно, вечером небольшой дождь. Температура утром +5°С, днём +6°С, вечером +5°C. Влажность составит 99%.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «Сегодняшний день пройдет аналогично вчерашнему: с утра до вечера небо будет пасмурным, местами дымка/туман и временами ожидаются небольшие осадки в виде мороси/дождя. Шансов на прояснения, к сожалению, у нас сегодня снова нет. По-прежнему тепло: в Калининграде и области +4...+6°С в течение дня, эффективная (ощущаемая) температура за счет высокой влажности и слабого ветра около 0...+2°С».

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