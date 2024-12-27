В Калининграде спрос на долгосрочную аренду жилья в 2024 году вырос на 4%

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Спрос на долгосрочную аренду жилья в Калининграде вырос на 4% в 2024 году. Об этом сообщают эксперты «Авито Недвижимость».

Спрос на долгосрочную аренду квартир относительно 2023 года в среднем по стране вырос на 10%. Наибольший рост спроса зафиксирован в Томске (+14%), Сочи, Екатеринбурге и Москве (+13% в каждом), в Ижевске (+12%), а также в Калининграде (+4%).

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в 2024 году составила 30 тысяч рублей. Дешевле всего можно было снять жилье в Брянске (16 тысяч рублей) и Калуге (19 тысяч рублей). Отдельно в Калининграде средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что цены на долгосрочную аренду жилья в Калининграде снизились на 9%.

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