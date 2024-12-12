В Калининграде цены на долгосрочную аренду жилья снизились на 9%

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в Калининграде в ноябре снизилась на 9% по сравнению с октябрём. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

В целом по России на рынке долгосрочной аренды жилья предложение за месяц выросло на 5%, а цены снизились на 6%. Сама аренда подешевела в 22 из 40 крупнейших городов страны. Наибольшее снижение цены также было зафиксировано в Волгограде (-10%), Новосибирске (-9%), Саратове (-8%), Нижнем Новгороде (-8%), Твири (-7%), Санкт-Петербурге (-7%), Томске (-7%) и Барнауле (-7%).

Ранее сообщалось, что спрос на долгосрочную аренду квартир в Калининграде вырос в III квартале 2024 года на 5%, а предложение увеличилось на 27%. При этом «однушками» стали интересовать арендаторов на 8% чаще. Средняя ставка аренды квартиры в Калининграде составляла в июле — сентябре 35 тыс. рублей.


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