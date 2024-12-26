В Светлогорске до конца новогодних праздников ограничили движение по ул. Курортной (схема)

В Светлогорске до конца новогодних праздников ограничили движение по ул. Курортной (схема)
Схема предоставлена администрацией Светлогорского ГО
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Власти Светлогорска приняли решение до конца новогодних праздников ограничить движение по части улицы Курортной. Это связано с проведением праздничных мероприятий, сообщается на странице Светлогорского городского округа «ВКонтакте».

«С сегодняшнего дня, 26 декабря, до 22:00 13 января перекрывается движение для всех видов транспорта на улице Курортной от перекрёстка с улицей Садовой до перекрестка с улицей Октябрьской! Перекрытие движения происходит для проведения праздничных мероприятий, посвящённых Новому Году и Рождеству», — уточняется в сообщении.

Водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по улицам Садовой, Ленина и Октябрьской.

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