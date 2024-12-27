Монотонная стабильность перед праздниками: погодный обзор на выходные

Последние дни недели пройдут в монотонной погодной стабильности с тёплыми температурами, пасмурным небом и моросящим дождём. Осенний и хмурый характер погоды обеспечит продолжающийся поток влажных и тёплых воздушных масс из Атлантики между антициклоном «Гюнтер» к югу от Калининградской области и идущими циклонами по северу Европы. Как сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», температурный фон будет стабилен — в рамках +3...+7°C по всей области, что на 5-8°C выше нормы конца декабря.

В пятницу в течение суток в Калининграде и области столбик термометра поднимется до +4...+7°C. «Пасмурно, дымка, местами сгустятся туманы, временами ожидаются небольшие осадки в виде дождя/мороси. Ветер преимущественно западный, 3-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Местами ожидается ухудшение видимости из-за тумана (до 150-300 м)», — сообщают синоптики.

В субботу в течение суток ожидается температура +4...+6°C с сохранением пасмурной погоды с туманообразной облачностью. Синоптики также не исключают возможность мороси и небольшого дождя. Ветер юго-западный, 4-8 м/с.

В воскресенье в течение суток в Калининграде, на побережье и западе региона ожидается +4...+6°C, а в центральной и восточной части региона — +3...+5°C. Погода преимущественно облачная, временами возможен небольшой дождь/морось. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Уточняется, что на побережье порывы ветра будут достигать 12-14 м/с.