СМИ: НАТО планирует увеличить военное присутствие в Балтийском море

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Североатлантический альянс планирует увеличить военное присутствие в Балтийском море «из-за возможного саботажа в отношении подводных камней». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соцсети генсека НАТО Марка Рютте.

«Обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом финское расследование возможного саботажа в отношении подводных кабелей. Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море», — цитирует Рютте издание.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести дополнительные ограничительные меры в отношении российского танкерного флота из-за обрыва в Балтийском море подводного кабеля электросвязи Estlink 2. В заявлении отмечалось,что рганы ЕС «работают с финскими властями над текущим расследованием» инцидента, в котором они подозревают судно, якобы являющееся «частью теневого флота России, угрожающего безопасности и окружающей среде».

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