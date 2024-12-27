СМИ: НАТО планирует увеличить военное присутствие в Балтийском море

Североатлантический альянс планирует увеличить военное присутствие в Балтийском море «из-за возможного саботажа в отношении подводных камней». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соцсети генсека НАТО Марка Рютте.

«Обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом финское расследование возможного саботажа в отношении подводных кабелей. Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море», — цитирует Рютте издание.