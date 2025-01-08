НАТО направляет 10 кораблей в Балтийское море для охраны подводных кабелей

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НАТО намерено усиленно охранять критически важные объекты в Балтийском море. На эти цели будет направлено 10 кораблей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение финской телерадиокомпании Yle.

Корабли планируют разместить в международных водах возле энергетических кабелей и кабелей передачи данных как сдерживающий фактор. Финский залив будет по-прежнему охраняться финскими и эстонскими кораблями.

Как уточняет информагентство, НАТО наращивает присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии, поскольку в декабре был поврежден кабель EstLink 2, проходящий между этими странами. По версии Финляндии, шедшее под флагом Островов Кука судно Eagle S повредило его с помощью якоря.

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