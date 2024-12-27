Соцфонд назвал график работы клиентских служб в праздничные дни

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Социальный фонд России назвал график работы клиентских служб в новогодние праздники. Информация указана на сайте фонда

В 2024 году клиентские службы завершат прием 28 декабря (9:00 - 16:45). 4 января офисы фонда проведут обслуживание по сокращённому графику с 10:00 до 15:00. К стандартному графику работы клиентские службы вернутся 9 января. 

Единый контакт-центр по социальным вопросам 8-800-1-00000-1 в 2024 году будет вести круглосуточное консультирование в обычном режиме до 30 декабря включительно. 31 декабря центр перейдет на сокращенный график и будет принимать обращения до 17:00. 1 января консультирование проводиться не будет. 2 января контакт-центр вернется к стандартному круглосуточному графику работы.

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