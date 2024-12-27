В микрорайоне Прибрежном отремонтировали стадион школы №48 (фото)

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В микрорайоне Прибрежном отремонтировали школьный стадион. На нём разместили детскую площадку, воркаут-комплекс с тренажёрами, беговую дорожку и две площадки для игровых видов спорта. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

Сейчас на объекте происходит дополнительная заливка травмобезопасного покрытия. Кроме того, как сообщила Дятлова, «компания за свой счёт по просьбе школы № 48 обновила старую баскетбольную площадку».

Ранее сообщалось, что губернатор Алексей Беспрозванных во время рабочего выезда в Прибрежный пообещал создать условия для занятий разными видами спорта на стадионе у школы № 48.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой

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