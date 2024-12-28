Погода в Калининграде 28 декабря

Днём в субботу, 28 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +6°C. Атмосферное давление — 769 мм, ветер юго-западный, 3 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +6°C, на востоке области +5°C. На всей территории региона небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно. Температура утром +4°C, днём и вечером +5°C. Влажность составит 100%.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «Сегодня сохранится знакомая нам погодная обстановка, продолжающаяся с четверга: целый день пасмурное небо с дымкой (местами туман) и периодическим небольшим дождем/моросью. В Калининграде и на западе области температура составит +4...+6°С, на востоке области +3...+4°С». Из-за тумана на дорогах местами вероятно ухудшение видимости.