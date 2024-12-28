С 7 января в регионе повышается стоимость проезда в пригородных поездах

С 7 января вводятся новые тарифы на проезд пассажиров в пригородных поездах. Информация об этом размещена на сайте «Калининградской пригородной пассажирской компании».

Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области установлена стоимость проезда на расстояние до 10 километров в размере 32 руб., стоимость каждого последующего километра — 2 руб. 57 коп., в скорых пригородных поездах — 3 руб. 12 коп. Стоимость провоза излишней ручной клади и багажа будет составлять 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту. Уточняется, что стоимость перевозки пассажиров и багажа округляется до полного рубля: сумма до 50 копеек — в меньшую сторону, от 50 копеек и более — в большую сторону.

Как сообщается в телеграм-канале КППК, стоимость проезда от станции «Зеленоградск-Новый» до Южного вокзала составит 89 руб (сейчас — 84 руб.), от Южного вокзала до Советска — 325 руб. (сейчас — 308 руб.), от станции «Гурьевск-Новый» до Северного вокзала — 37 руб. (сейчас — 36 руб.), из Черняховска до Южного вокзала — 238 руб. (сейчас — 225 руб., согласно данным «Яндекс Расписания»). С информацией о новой стоимости билетов пассажиры могут ознакомиться в пригородных кассах, мобильном приложении «РЖД пассажирам» или на сайте «КППК».