Правительство РФ запретило звонки с IP-телефонии для борьбы с мошенниками

Для ограничения телефонного мошенничества Правительство РФ запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 28 декабря.



Согласно постановлению, из перечня лицензий на оказание услуг связи исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. «Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. «Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи. При этом решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи», — поясняет Правительство РФ.