Средний рыболовный траулер СРТ-129 вернулся на набережную ММО после ремонта (фото)

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На набережную Музея Мирового океана после ремонта вернулся средний рыболовный траулер СРТ-129. Его ремонт занял чуть больше двух месяцев, сообщает пресс-служба музея.

Плановый ремонт судно проходил в плавучем доке на судоремонтном заводе в г. Светлом. Обслуживание включало в себя очистку наружной обшивки, детальную проверку технического состояния, замену поврежденных частей корпуса и настил новой палубы, зачистку и покраску.

«Во время ремонта выяснилось, что большая часть металлического корпуса изношена. Поэтому верхнюю палубу, комингсы, горловину люков пришлось снимать и менять. И это не просто плоские листы металла, их нужно было гнуть, подгонять, чтобы все встало на свои места. Важно соблюдать правила герметичности на судах, даже несмотря на то, что судно ошвартовано на Преголе, в идеальных условиях — требования к нему такие же, как и к судну, которое ходит в море, бывает в штормовых условиях», — рассказал главный специалист по флоту Музея Мирового океана Алексей Шуткин. В общей сложности было заменено 15 т металла.

В последние недели на борту СРТ-129 проходила работа по восстановлению внутренних пространств — палубы, переборки, а также монтаж витрин для последующего размещения в них музейных экспонатах. СРТ-129 продолжит принимать посетителей после новогодних праздников.

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

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