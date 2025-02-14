ММО: судно СРТ-129 готово принимать посетителей после ремонта (фото)

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С 19 февраля после возвращения с планового ремонта в плавучем доке средний рыболовный траулер СРТ-129 начинает принимать гостей. Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

«В этом году ему [СРТ-129] 75 лет. Рыболовные траулеры не живут так долго, только статус музейного судна позволяет СРТ-129 оставаться на плаву и встречать посетителей», — рассказали в музее.

Гости смогут подняться на открытую палубу, пройти в носовой отсек с жилой каютой, побывать в трюме и салоне команды, а также зайти в каюту капитана, ходовую и штурманскую рубки. В ходовой рубке установлены приборы и устройства управления судном выпуска 50-70-х гг. XX века. Среди экспонатов также представлены макеты различных орудий лова и карты основных районов промыслов.

В декабре 2024 года сообщалось, что СРТ-129 вернулся на набережную Музея Мирового океана. Обслуживание включало в себя очистку наружной обшивки, замену поврежденных частей корпуса, настил новой палубы и покраску. Во время ремонта на Светловском судоремонтном заводе выяснилось, что большая часть металлического корпуса изношена. Корма и вся главная палуба практически полностью были заменены. «Ремонт позволил привести судно в нормативное состояние, обеспечить его безопасность, получить все необходимые документы, которые позволят следующие 10 лет уверенно эксплуатировать судно таким, каким его сегодня встречают первые посетители», — сообщили в музее.

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана


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