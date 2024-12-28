Горвласти ищут подрядчика на ремонт участка улицы Озерова в Калининграде

Администрация Калининграда ищет подрядчика на ремонт улицы Генерал-лейтенанта Озерова. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Работы запланированы на участке от Советского проспекта до улицы Уральской. Согласно проекту контракта, подрядчику в течение 150 предстоит провести демонтаж имеющегося покрытия, отремонтировать тротуар и уложить асфальтобетон. На работы готовы выделить до 18,4 млн рублей. Заказчиком ремонта является МКУ «ГДСР». Подрядчика планируют определить 15 января.

В эту же дату власти намерены определить исполнителя ремонта на улице Карла Маркса. Там работы планируются на участке от Леонова до Красной. Их необходимо выполнить за 180 дней.