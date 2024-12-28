Власти анонсировали новую фермерскую ярмарку на Новый год на «Балтике»

Власти анонсировали новую фермерскую ярмарку на Новый год на «Балтике»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде заявили о проведении фермерской ярмарки на новогодние праздники на стадионе «Балтика». Информация о мероприятии размещена в телеграм-канале министерства сельского хозяйства региона.

Отмечается, что ярмарка будет работать ежедневно с 29 декабря по 8 января. Старт мероприятию дадут в 13:00.

«Фермеры со всей области привезут на продажу свои овощи, разнообразную молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и сладости. Помимо самой рождественской ярмарки, можно будет посетить и зону стритфуда, а также весело провести время с семьей на новом ледовом катке», — говорится в сообщении министерства.

Режим работы фермерской ярмарки:

29-30 декабря — 13:00-18:00 (фермеры), до 22:00 (стритфуд);

31 декабря — 12:00-17:00 (фермеры), до 22:00 (стритфуд);

1 января — 14:00-18:00 (фермеры), до 22:00 (стритфуд);

2-8 января — 13:00-18:00, до 22:00 (стритфуд).

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