О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото)

О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото) О, спорт, ты — сыр: чем торгуют фермеры на «Балтике» (фото)
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Стадион «Балтика» продолжает осваивать новые направления и сферы деятельности после того, как там перестали проводить официальные матчи одноимённой футбольной команды. На этот раз он стал местом проведения фермерской ярмарки.

Её открытие состоялось в воскресенье, 29 декабря, и, похоже, это место на сегодняшний день единственное в Калининграде, где можно закупиться продуктами без очередей.

Ранее региональный минсельхоз сообщал, что работать фермеры на этой точке (находится она ровно напротив ледового катка) планируют до 8 января.

Купить там можно крафтовые сыры и прочую молочную продукцию, овощи, мясо, кондитерские изделия и сладости.

Режим работы фермерской ярмарки:

29-30 декабря — 13:00-18:00 (фермеры), до 22:00 (стритфуд);

31 декабря — 12:00-17:00 (фермеры), до 22:00 (стритфуд);

1 января — 14:00-18:00 (фермеры), до 22:00 (стритфуд);

2-8 января — 13:00-18:00, до 22:00 (стритфуд).

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